Maebh Howell bestudearret Aldfrysk: "Troch âlde talen learst wat oer minsken en kultueren"

Maebh Howelll studearret Ingelske literatuer oan de Oxford University yn Ingelân. Se leit út wêrom't sy mear oer it Aldfrysk te witten komme wol.



"Ik bin bot ynteressearre yn âlde talen en âlde kultueren. Aldfrysk liket hiel bot op Aldingelsk. Dat makket it ynteressant om it mei elkoar te fergelykjen. Se komme út deselde taalfamylje. Der binne in soad basiswurden dy't op mekoar lykje. Guon âlde manuskripten lykje ek aardich op mekoar. Troch it bestudearjen fan âlde talen learst wat oer minsken en kultueren. Ik wol mear oer de basis fan it Aldfrysk witte en oer de literatuer en skiednis."

Ynfloed fan kontakten mei oare talen

De âlde talen binne wichtich as je de ûntwikkeling fan moderne talen sjogge. "It is boeiend om te sjen hoe't taal him yn it ferline, mar ek no ûntwikkelet, en hoe't minsken dy taal brûkten. Mar ek wat de ynfloed fan kontakten mei oare talen wie."



Se fynt it spitich dat alles online is en net yn Grins, mar it is fanwege covid ek nedich. "Mar op dizze moetsje ik ek studinten út Nederlân en oare lannen. It wurdt hoe dan ek in boeiende wike", seit Maebh Howell.