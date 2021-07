Rûnfeartboaten hoege poep fan passazjiers net langer oerboard te pompen

Foar lytsere boatsjes wiene sokke stoartpunten der al, mar neffens bestjoerder Otto van der Galiën fan it Wetterskip binne der op dit stuit noch net genôch boatsjeminsken dy't dêr gebrûk fan meitsje.

Under oare yn de Snitswike binne der in protte poepbaktearjen yn it wetter fûn, seit Van der Galiën. "Dêr swimme we yn. Dat is net fris."

Dat it smoarge wetter út de húskes en de goatstien oerboard giet, is neffens foarsitter Jan Koopmans fan de Friese Rondvaart Ondernemers hieltyd lestiger út te lizzen oan de gasten. "Wy fine dat we it eins net meitsje kinne."