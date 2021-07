Ljouwerter gemeenteried posityf oer liening foar nij Cambuurstadion

Ek Grien Links sjocht genôch wissichheden om akkoart te gean mei de liening. Riedslid Evert Stellingwerf: "Het is goed geregeld doordat er een afspraak is gemaakt over de televisiegelden. Dat is een zekere geldstroom en dat geld is bestemd om de huur te betalen."

Syn partij kin libje mei it foarstel om't it neffens him yn balâns is. "Er is een constructie gemaakt waarbij er ook een marktpartij tussen zit, dat is de eerste partij die aansprakelijk is en garant staat voor een deel. De gemeente heeft dus geen rechtstreekse financiële relatie met de voetbalclub."