Omrin wol Ecopark De Wierde ferheegje om mear ôffal op te slaan

Om mear saken út it ôffal te heljen makket Omrin sûnt in skoftke gebrûk fan in saneamde danotrommel. Dy tritich meter lange trommel makket it bygelyks mooglik om ruften en oar organysk ôffal fan it oare ôffal te skieden.

Miljoen foar werynrjochting

It giet om in nije technyk, dêr't Omrin in soad fan ferwachtet. De romte fan de danotrommel betsjut lykwols wol dat op it terrein wer minder romte oerbliuwt foar de opslach fan restôffal. Omrin is fan doel om mei-inoar in miljoen te ynvestearjen yn de werynrjochting fan it terrein.

De ôffalferwurker hopet om de útwreiding takommend jier te realisearjen. De fergunningsproseduere sil neffens ferwachting in heal jier yn beslach nimme. As earste stap hat Omrin in saneamde 'oanmeldnotysje' skreaun.

De formele fergunningsoanfraach is de folgjende stap. Dan kinne omwenners ek in sjenswize yntsjinje of beswier meitsje. Helmhout hopet dat it net safier komt. "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in omgevingsmanagement, maar we wachten het rustig af."