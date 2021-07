Aldegea (Sm.) krijt nij mar fan 50 hektare: "Wy wolle wol wat mear reuring yn it doarp"

Mar hoe geane je fan in fraach om romte foar wenningen nei in gruttere haven en in nij mar? "De winsk wie der al langer fanút de polityk. Wy wolle ek wol wat mear reuring yn it doarp, en dat slagget allinnich wannear't je toeristen nei it doarp helje kinne. En op dy wize lizze der ek kânsen foar it doarp, foar de ynwenners fan it doarp en foar de jongerein dy't hjir graach wenjen bliuwe wolle."

20 miljoen euro

Mei de hantekenings fan de gemeente Smellingerlân, de provinsje Fryslân en it Wetterskip Fryslân dy't moandeitemiddei set binne is der no offisjeel grien ljocht foar de plannen. It project is ûnderdiel fan de saneamde oanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). It doel dêrfan is om Drachten oan te sluten op de Fryske marren.

It plan kostet sa'n 20 miljoen euro, en wurdt betelle troch de provinsje, de gemeente Smellingerlân en it Wetterskip. Yn 2024 moatte de earste boatsjes it grutte nije mar opsile kinne.