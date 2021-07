Soargen yn Harns en Mullum: "Wy tinke dat we al trije dagen in baktearje yn it drinkwetter ha"

Buertbewenners binne lilk. Doe't se sneintemiddei hearden dat se it wetter net drinke mochten, waard der net by sein om hokker baktearje it gie.

"We witte hielendal neat", seit buertbewenner Arjen Mintjes. "Freed wie it wetter der even ôf en we binne benaud dat we al 3,5 dei in baktearje yn it drinkwetter ha."

Trije moannen gaos

It is foar de bewenners de drip, nei't se al sûnt april yn de wurksumheden sitte en neat te hearen krije oer wat der no krekt bart. "We sitte al dik trije moannen yn de gaos."

"We binne as buert noait meinaam, der is noait in brief troch de brievenbus goaid. En it duorret mar en duorret mar. Earst soe it 4 maaie klear wêze, dêrnei waard 11 maaie neamd. No is it noch net klear", lit Mintjes witte.

Yn totaal binne der 35 húshâldens troffen. By buorlju is de oprit der moarns úthelle, seit Mintjes, om liedingen te lizzen, mar sûnder dat it sein wie. "Dan kinne je ynienen net mear fan it hiem ôf."