Benelux Tour begjint dit jier yn Noardeast-Fryslân

It is noch net dúdlik hokker grutte nammen dielnimme sille. "Het is moeilijk in te schatten welke toppers we krijgen," sa seit Van Remortele. "Maar het gaat om de grote jongens. Rijders die bekwaam zijn in de Vlaamse of Waalse klassiekers. De teams sturen geen jongens van het derde garnituur dus ga er vanuit dat de beste toppers komen. De vorige editie werd gewonnen door Matthieu van der Poel. Om een beeld te krijgen."

Presintaasje yn boatsje

De presintaasje fan de ploegen sil op 29 augustus barre. Dat bart yn de binnenstêd fan Dokkum. De fytsers wurde presintearre yn boatsjes op it wetter fan it Lyts Djip. In dei letter is de earste etappe. Dy is 170 kilometer lang en giet fan Surhústerfean nei Dokkum. It peloton docht Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, It Hegelân (yn Grinslân) en Noardeast-Fryslân oan.