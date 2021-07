Ynspeksje: Underwiis Hurdegaryp 'foldwaande', mar bestjoer net

Neffens de rapporten foldocht de skoalle op meardere punten net oan de wet. Problemen yn de lessen en tekoartkommingen yn de begelieding soene net goed en effektyf oplost wurde, en by guon fakken moatte de lessen better ôfstimd wurde op de behoeften fan bern dy't mear útlis of begelieding nedich ha.

In ynspekteur fan de ûnderwiisynspeksje seit tsjin Omrop Fryslân dat it bestjoer net genôch sicht hat op de kwaliteit fan it ûnderwiis. "Het bestuur moet zijn werk beter doen. Het interne toezicht moet beter, en leraren moeten meer zeggenschap krijgen."

'Bern kinne net rekkenje'

Dosinten ha tsjin de ynspeksje sein dat it taal- en rekkennivo fan learlingen tekoart sjit. Dy soene basisfeardichheden misse. De skoalle hat gjin taal- en rekkenbelied. En dosinten sjogge net struktureel nei de achterstannen fan yndividuele learlingen. As se tinke dat der achterstannen binne, wurdt de stof mei de hiele klasse werhelle.

It bestjoer fan de skoalle hat in jier de tiid om de tekoartkommingen op te lossen. Begjin 2022 docht de ynspeksje opnij ûndersyk nei de kwaliteit fan it ûnderwiis yn Hurdegaryp.