Twa Fryske grinsrjochters yn heale finale op EK fuotbal

De wedstriid op Wembley yn Londen wurdt foar it trio it fjirde duel op dit EK. Earder stiene se yn de pûlfaze oan de lieding by Italië-Turkije en Ruslân-Finlân en yn de achtste finale tusken Ingelân en Dútslân.

Guon media melde dat 'Team Kuipers', mei de Rypster assistint-skiedsrjochter Erwin Zeinstra, de EK-finale liede mei. Pas nei de heale finales wurdt lykwols offisjeel bekend makke wa't de finale yn goede banen liede moat.