Dielnimmers út de hiele wrâld begjinne oan Old Frisian Summer School

De simmerskoalle wurdt organisearre troch Ryksuniversiteit Grins en de universiteit fan Oxford. It is de twadde kear dat de simmerskoalle holden wurdt. De earste edysje fan de simmerskoalle waard yn 2019 yn Oxford holden. It doel wie om de simmerskoalle it iene jier yn Oxford, it oare jier yn Nederlân te hâlden, mar troch de coronakrisis is dit jier keazen foar in online-simmerskoalle.

It Frysk fan de midsiuwen

Spesjalist op it mêd fan Aldfrysk en organisator fan de simmerskoalle Anne Popkema leit út wat Aldfrysk krekt is. "Wy hawwe no Frysk en dat hat der net altiten op dizze manier west, dat hat yn de midsiuwen hiel oars klonken, mar dat wie wis wol Frysk."

Dat it Aldfrysk noch hieltiten bestudearre wurde kin, hat der mei te krijen dat der stikken skreaun Aldfrysk bewarre bleaun binne. "Wy witte dat omdat se doe fan alles opskreaun hawwe yn âlde boeken en manuskripten, en dêrfan hawwe wy hjoed de dei noch in stik of wat."

Ynternasjonale ynteresse

Sa'n 50 studinten út de hiele wrâld sille dizze simmerskoalle folgje, mar de simmerskoalle is net foar elkenien bedoeld: "Dit is dochs wol echt spesjaal bedoeld foar studinten of minsken dy't mei in proefskrift dwaande binne, dy't in eftergrûn hawwe yn de âlde Germaanske talen."