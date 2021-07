Undersyk nei rôfdieren smyt hûnderttûzenen foto's op

Sa nei de earste maitiid wêryn't dit ûndersyk rint, komme der al bysûndere waarnimmingen nei boppen, sjocht Fokkema: "Eén belangrijk ding is wel dat de dassen veel wijd verspreider zijn in het studiegebied dan we dachten. We zien ze wel in het zuiden van het studiegebied, maar ook veel meer richting Workum."

Dus yn stee fan dat it echt tradisjonele boskbisten binne, lykje se har echt fêstige te hawwen yn it greidelânskip.

"Verder hebben we ook de wasbeerhond op de camera's gezien op twee plekken. En één keer ook bij een nest. Die lijkt toch ook op te rukken in Fryslân. En een andere die heel leuk is, is de otter. Die hebben we op drie plekken gezien. In het jaar van de otter is dat toch wel weer leuk!"

Ansjofisk

Wat ek opfalt is dat in behoarlik tal katten net "in de mand" hâlden wurdt, dêr't yn dizze maitiid wol om frege waard yn in kampanje.

Ien kat stie der wol hiel opfallend op yn in spesjale strúkrôversfal, wêrby't wurke waard mei in blikje ansjofisk dêr't in gatsje yn makke waard. De toskôfdrukken stiene yn it blikje.