Blije krijt fan dizze wike ôf in 'Terp fan de Takomst'

"Dit is hiel bysûnder", seit inisjatyfnimmer Harry Feenstra. It doarpsbelang, It Fryske Gea en Sense of Place ha jierren dwaande west om in terp te krijen. "We ha wolris tocht: it wurdt allegearre neat mear. Mar no stiet der in grutte kraan by de dyk en bouwe we echt wat mei inoar."

Goed tsien jier lyn hat it doarp sein dat Blije mear ferbining mei it Waad krije moat. "Dat soe it moaist kinne mei in soarte fan 'beleefplek' bûtendyk", neffens Feenstra. "Dat is útdraaid op in terp, de terp fan de takomst."