Mear as 25.000 boetes by trajektkontrôle Drachten - Donkerbroek

Snelheidsoertredingen wurde automatysk trochset nei it Centraal Justitieel Incassobureau en dêrnei komt der in boete. Neffens it Iepenbier Ministearje ha de kontrôles in soad doel en binne se nedich.

Provinsjale diken binne de gefaarlikste diken fan Nederlân, seit it OM. Sawat in kwart fan alle ferkearsdeaden falt op provinsjale diken, wylst mar seis prosint fan de diken yn Nederlân in provinsjale dyk is. Dy sifers wiene ek de oanlieding om trajektkontrôles yn te fieren.