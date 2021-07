Cambuurtrainer Henk de Jong: "Nije spilers moatte net foar it jild komme"

Wat De Jong oanbelanget leit dy takomst yn de buert. "Ik bin hiel gelokkich op it plak dêr't ik no sit. Mei de klup en mei it nije hûs dêr't we krekt hinne ferhuze binne. Mei in grutte tún: sit ik moai wat op de meander, prachtich man!"

Respekt foar SC Hearrenfean

Troch de promoasje fan Cambuur is de Fryske derby nei seis seizoenen werom op it heechste nivo. Oer de animositeit tusken SC Cambuur en SC Hearrenfean makket De Jong him net sa drok. "As spilers en stêf ha we oer en wer in soad respekt foar inoar, mar op it mêd fan de supporters leit dat oars. Dat snap ik wol, mar ik soe - krekt as René van der Gijp - sizze: 'Laat gaan'."