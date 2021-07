Krekt gjin stunt foar Chris Wassenaar (48) op frije formaasje yn Stiens

Wassenaar wie de ferfanger foar de blessearre Jelle Attema. De reus fan Minnertsgea hie yn 2009 al ôfskied naam fan it haadklassekeatsen. Ferline jier die er al in kear mei op 'e haadklasse, mar doe kaam er net fierder as de earste omloop.

Snein yn Stiens gong it better: yn de earste omloop wûnen Wassenaar en dy fan Auke Boomsma, Hyltje Bosma en Patrick Scheepstra. Dêrnei moasten ek Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra deroan leauwe.

Yn de heale finale stie it trio Wassenaar tsjinoer it partoer dat freed de earste frijeformaasjepartij wûn hie: Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. De wedstriid gong lang lykop. Op 5-4 en 6-4 make Gabe-Jan van Popta mei in boppeslach dien wurk.

Steenstra te sterk yn finale

Tsjin Steenstra, Hiemstra en Hans Wassenaar moasten Chris Wassenaar en dy dochs belies jaan. Se kamen noch wol werom fan 0-2 oant 2-2 en letter fan 2-5 oant 3-5. Mar op 3-5 en 2-6 wie it klear.

Steenstra en dy wienen yn de earste omloop te sterk foar Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten. Nei winst op Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong wie Steenstra wis fan de finale, troch in steand nûmer yn de heale finale.