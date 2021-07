Boargemaster Grins baalt fan útspraken Dútslân yn FryslânDOK oer Lelyline

Boargemaster Koen Schuiling fan Grins baalt fan de útspraken fan de Dútske steatssekretaris oer de Lelyline. Enak Ferlemann seit by Omrop Fryslân dat in spoarline fan Grins nei Oldenburg net geskikt is foar in flugge ynternasjonale treinferbining tusken Nederlân en Skandinavië.