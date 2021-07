Opera Spanga giet definityf troch: coronaproof opfiering fan 'Carmen'

Minsken kinne bewize dat sy frij binne fan it coronafirus mei de CoronaCheck-app. Der sil wol minder publyk by wêze as oars en de organisaasje hat allerhanne maatregels troffen lykas fentilaasje.

It ferhaal fan de opera giet oer Carmen, in moaie frou dy't bemind wurdt troch in soad minsken, mar dy't eins hiel ûnwis is en wrakselet mei iensumens.