Underhâld oan A32 tusken It Hearrenfean en Teridzert: ferskate ôfslutingen

Rykswettersteat docht de kommende twa wiken grut ûnderhâld oan de A32 by It Hearrenfean. It giet om de westlike rydbaan tusken It Hearrenfean en Teridzert. Dy is twa wiken ticht, it wurk wurdt tusken 5 en 20 july dien. It ferkear wurdt dan oer de oare helte fan de dyk laat.