Nard Brandsma wint fierljeppen yn Bûtenpost, finalesprongen skrast om rein

De wedstriid yn Bûtenpost waard nei inkelde finalesprongen stillein fanwegen de rein. It waard lykwols gau wer drûch, mar doe wiene de prizen al útrikt. De flugge beslissing om de wedstriid stil te lizzen soarge foar argewaasje by guon ljeppers.

Earste oer 20 meter

Brandsma sette syn winnende ôfstân del by syn tredde sprong. Dêrmei is hy de earste dit seizoen oer de 20 meter. Brandsma ljepte 85 sintimeter fierder as de nûmer twa, Jan Teade Nauta. Dy kaam ta 19,80 meter. Nauta wûn ôfrûne woansdei noch op It Heidenskip mei 19,15 meter. It tredde plak wie sneon foar Oane Galama fan Hilaard (18,84).

Yn de oergongsklasse ljepte Feike Stellingwerf fan Koudum it fierst. Mei 17,74 meter wie hy yn de Topklasse sande wurden.

Froulju

Tessa Kramer pakte by de froulju de winst mei in sprong fan 15,70 meter. Dy ôfstân sette se del by har twadde poging. Sigrid Bokma fan Hylpen waard twadde mei 14,62 meter. It tredde plak gie nei Marije Reitsma fan Drylts mei 13,89 meter. Marrit van der Wal, dy't ôfrûne woansdei noch wûn, sprong trije kear wiet.

Junioaren

By de junioaren ljepte Stefan Douma fan Toppenhuzen mei 18,32 meter it fierst. De winner fan woansdei, Rutger Haanstra, waard twadde mei 17,86 meter. Mei 17,47 gie it tredde plak nei Wisse Broekstra fan Tsjummearum.