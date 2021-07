Resinsje Trije Susters fan De Prutsers: "Tsjûge fan in nije trend yn toanielwrâld"

Yn maart 2020 soe Trije Susters op toer by in tal kafees yn Fryslân del. Nei trije foarstellingen waard de toer ôfbrutsen fanwegen de lockdown. No, goed in jier en twa lockdowns fierder, sykje De Prutsers de susters wer op.

Seis teätermakkers binne tegearre 'De Prutsers' fan Tryater. Al ymprovisearjend en prutsend sykje sy nei nije teäterfoarmen. Mei de toanielklassiker Drie Zusters fan Tsjechov as basis spylje sy dizze simmer op ferskate bûtenlokaasjes yn Fryslân.