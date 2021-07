Mantgum wint yn eigen doarp de Jong Fammepartij

It partoer fan Mantgum mei Amarins de Groot, Bregt Arendz en Jennie Terpstra hat sneontemiddei de Jong Fammepartij yn Mantgum wûn. Yn de finale wiene se mei 5-2 6-4 te sterk foar it partoer fan Goaiïngea mei Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes. De Jong Fammepartij is de belangrykste partij foar de junioaren by de froulju.