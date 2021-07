Belch wint Frysman-triatlon, 'Swurd fan Grutte Pier' foar Jort van Zutphen

Poadium

It poadium waard kompleet makke troch Henk Galenkamp fan Hilversum (08:47:24) en Tijmen van der Burgt fan Amersfoort (08:48:29). By de froulju einige Annemarie Rustenburg fan Nagele as twadde (9:52:14) en Marjan Andringa fan Marrum wie op it tredde plak de bêste Friezinne (10:00:54).

'Tichteby it hert'

Van Zutphen einige by de manlju as fjirde yn in nij Frysk rekôr. Hy wie út de skroeven mei it winnen fan it swurd. "Dat wie myn doel", sei Van Zutphen nei ôfrin. "Mar ik bin hielendal kapot."

De atleet gie direkt nei de finish yn in kâld bad. "Dat hie ik mysels tasein. Twa rondes foar de ein krige ik it waarm. Dus ik hie wol nocht oan it bad en no bin ik wer fris."

De Weidumer is al sûnt it alderearste begjin dielnimmer fan de Fryske triatlon. "Dit sit sa tichteby it hert en sa ticht by it gefoel. Ik bin der hiel wiis mei en sa grutsk op dizze organisaasje", sa seit Van Zutphen.