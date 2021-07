Omrop TIP: portret fan Jan Mankes yn Weromrop.tv

"Ik bin derfan oertsjûge dat Mankes oer tweintich jier noch mear bewûndere wurdt. Hy wurdt gjin fergetten skilder", seit galeryhâlder Thom Mercuur. "It is in grutte namme, mar noch altyd ûnderskat. It giet om de synergy tusken de siel fan de dingen en de siel fan himsels. Dat ûnderskiedt him fan oare skilders."

Yn 1909 kaam Mankes nei De Knipe. Dy omjouwing komt faak werom yn syn wurk. Ien fan syn bekendste wurken is de Woudsterweg. "It giet net om dy dyk, dat hie ek wol in oare dyk wêze kinnen. Mar it giet om de stimming en sfear sa't Mankes dy belibbe."