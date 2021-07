Skûtsjesilen ek oan bar: striid yn coronabubbels yn de Slach om Heech

Sikke Heerschop fan skûtsje Ingelskman is wiis dat de mar wer fol mei skûtsjes leit. "Einlings meie wy wer. Geweldich dat it wer kin. Der dogge 33 skûtsjes mei en efkes fierder op de mar sile ek nochris 14 SKS-skûtsjes. Dus it giet wer hielendal los. It is prachtich moai waar, wat wolle je noch mear."

Earder diene der wol mear as 50 skûtsjes mei, mar troch de ûnwissens leit it oantal no leger.

Earste test: hoe stiet eltsenien derfoar?

De Slach om Heech wurdt fan 11.00 oere ôf op de Hegemer Mar syld, organisearre troch Watersportvereniging WSH Heeg. Yn oerlis mei Veiligheidsregio Fryslân binne der tal fan ôfspraken makke foar in feilige wedstriiddei. Sa moatte de dielnimmers tusken de wedstriden troch oan board ite, sa't sy in harren eigen coronaproof 'bubbel' bliuwe.

Meardere dielnimmers meie net byinoar ankerje en oanlizze yn Heech is net tastien. In feest en priisútrikking is der ek net. "Wy hawwe it goed ôfpraat. Alles giet digitaal, protesten bygelyks ek. It is gewoan machtich dat it wer kin. Eltsenien sylt yn de eigen klasse. Sa kinne je foar it earst wer in bytsje sjen hoe't it útpakke kin dit jier."