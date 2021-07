Boek oer it leauwen yn midsiuwsk Fryslân: in nij each op de gewoane man

Bert Looper fan Tresoar is ien fan de skriuwers fan it boek. Hy fynt it moai dat der wat mear omtinken foar de lytse man yn de Fryske midsiuwen komt. "Wy binne yn Fryslân in soad dwaande mei ús midsiuwske skiednis. Dan giet it faak oer macht: oer stinzen, haadlingen en Fryske frijheid. Mar wy fregen ús ôf: hoe hawwe dy gewoane Friezen it leauwen belibbe?"

Fryslân en Grinslân ferskilden fan omlizzende gebieten om't sy net ûnder it gesach fan in graaf of hartoch foelen. It is net tafallich dat just yn Fryske rjochtsteksten oare teologyske tinkbylden te finen binne.

Ticht op it gefoelslibben

It ûndersyk is wol in drege opjefte, jout Looper ta. "Want de gewoane man hat net folle skreaun en neilitten. Dêrom moasten wy op in nije wize nei it boarnemateriaal sjen. Dan merke je dat je dochs noch wol aardich ticht op it gefoelslibben fan dy midsiuwske minsken komme kinne."