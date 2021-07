Omrop TIP: Spoarsykje nei de Lelyline

Potinsje

Der is in potinsje-ûndersyk dien nei de Lelyline. Foar de noardlike bestjoerders is dat it bewiis dat de spoarline besteansrjocht hat en goed te eksploitearjen is. Sy wolle dat it Ryk no einlings ris ynvestearret yn de spoarferbining, dy't yn ferskate farianten al tsientallen jierren op it ferlanglistje stiet.