Frysman-triatlon by Warns úteinset: "It waar is gouden"

Foarsitter Tsjeard Hofstra is wiis dat it waar meisit. "It earste jier hiene wy it ek goed. Mar dit is gouden. Dit is fantastysk waar. Wy giene eksakt om 7.00 oere fuort. Eltsenien hie der nocht yn."

Waarme wedstriid

De earste swimmers binne sneontemoarn om in oer as healve njoggenen al út it wetter en sitte op de fyts. "It rinnen wurdt sneon wol waarm. Mei de brânwacht fan Starum hawwe wy in wetterpunt delset en der binne trije fersoargingspunten. Dus sy kinne genôch ferkuolling krije, mar ik tink wol dat it in waarme triatlon wurdt."