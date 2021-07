Grutte konsternaasje op It Soal yn Warkum: fêste steanplakken ferdwine

Ferline jier is der in nij bestimmingsplan fan krêft wurden nei in oanrin fan sa'n 20 jier. Mei in akkoart mei natuerbeskermingsorganisaasjes kin AquaResort It Soal no úteinsette mei har saneamde 'masterplan'.

Lúkse lodges yn it plak

Underdiel dêrfan is ûnder oare de komst fan apparteminten en in hotel, mar de kamping mei fêste steanplakken like dêr foar it grutste part bûten te fallen. "Op sa'n koarte termyn seach ik dit net oankommen", seit Aagje Bouwhuis út Warkum dy't mei har húshâlding sûnt twa jier in sjalet hat, mei in hierkontrakt foar it steanplak fan ien jier, lykas eltsenien.