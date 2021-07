Keamerfragen oer situaasje op Tjalling Koopmans College

De yntsjinners wolle fierder witte oft der op de skoallen wol in feilich skoalklimaat is. Fierder freegje Kwint en Van Meenen: "Hoe beoordeelt u dat een docent van het Tjalling Koopmans College is geschorst nadat hij heeft gesproken met Omrop Fryslân?"

Dosint Bert Mul waard ôfrûne moanne skorst troch de skoalle, om't hy him kritysk útlitten hie yn in ynterview by de Omrop. Earder dizze wike bepaalde de rjochter dat de dosint it skoaljier gewoan ôfmeitsje mei.

Ferbettering

Ta beslút wolle de Keamerleden witte hokker stappen de minister set om de situaasje op de skoalle sa gau as mooglik te ferbetterjen en in feilich skoalklimaat foar de learlingen te garandearjen.