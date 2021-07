Waadfûns lûkt trije ton ekstra út foar útkeapregeling garnalefiskers

Mei dy regeling kin mei yngong fan septimber in grut part fan de Waadsee sletten wurde foar de garnalefiskerij.

Foar de regeling wie sa'n belangstelling dat der ekstra jild by moast. Dat komt no fan it Waadfûns. Troch it ôfsluten fan goed njoggentûzen bunder see moat it boaiemlibben de kâns krije wer op it âlde nivo te kommen.