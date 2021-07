Wetterskip Fryslân docht jierlikse fauna-ynspeksje no mei drone

De drone hat in waarmtekamera oan board, mar kin ek gewoane bylden meitsje. Sa kinne ynspekteurs sjen oft der yn it hege gers noch nêsten sitte fan fûgels. Is dat it gefal, dan wurde de nêsten markearre mei in pealtsje. Sa wit de oannimmer, dy't it meanwurk útfiert, wêr't hy wol en net oan it wurk kin.

Fan in wike nei twa dagen

Troch it wurk út te fieren mei de drone, moat it rapper gean. Gewoanwei kin de ynspeksje fan de Alde- en de Nijebiltdyk, yn totaal sa'n 24 kilometer, wol in wike duorje. Mei dizze drone binne se by it wetterskip binnen twa dagen klear.