Welcome to The Village drok mei tarieding festival yn spesjale putsjewike

Welcome to The Village hat in opfallende oanpak. It festival duorret trije dagen en op in dei is der yn totaal romte foar 2.250 minsken. Dy moatte harren óf teste litte yn it foar, óf se moatte faksinearre wêze. Besikers hoege dan gjin 1,5 meter ôfstân te hâlden en der mei as fan âlds wer dûnse wurde.

Trije groepen, trije tagongspoarten

It publyk wurdt yn trije groepen ferdield dy't allegearre in oare belibbing hawwe. Se wikselje trije kear fan gebiet en hawwe in eigen yngong. Foar de yngong wurde trije tagongspoarten makke dêr't op it stuit folop oan wurke wurdt.

"Welcome to the Village staat voor innovatie en samen durven dromen en dit heb ik vertaald naar een visuele uiting", fertelt festivalûntwerper Lot van Os. "Ze zijn er elementen van een speelwereld zoals een reuzenrad en een droomwereld zoals torentjes en kasteelonderdelen."

Welcome to The Village is op 16, 17 en 18 july.