Steuringen yn Ofslútdyk noch net oer: 'We moatte der de kommende jierren mei deale'

Minsken dy't de kommende simmer, mar ek de jierren dêrnei, oer de Ofslútdyk moatte, sille rekken hâlde moatte mei ekstra opûnthâld. Neist wurksumheden binne der ek steuringen by de brêgen fan Koarnwertersân en Den Oever dy't sa út en troch foar problemen soargje. It advys fan Rykswettersteat is dan ek om altyd earder fan hûs te gean, hielendal as je de boat yn Harns of it fleantúch op Schiphol helje moatte.