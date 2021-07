Omrop TIP: portret fan Rense Westra yn Weromrop.tv

As jonge fan alve jier kaam er by de jeugdtoanielferiening yn Ljouwert. Syn heit en mem sieten ek by it toaniel. "Yn 1969 die ik mei oan it iepenloftspul fan Burgum en doe belle Roel Falkena my. Hy wie foarsitter fan Tryater en frege oft ik dêr spylje woe. Dat woe ik fansels wol. Doe't ik it ús heit fertelde, sei er: it begjin is der." Tryater bestie noch net sa lang en wie ek noch gjin beropsselskip.

"Spyljen is dy ferpleatse yn in oare wrâld, dat fyn ik it moaie." Hy spile tal fan rollen by Tryater, wêrûnder 'Richard III' fan Shakespeare. "Ik ha der 24 jier omspaand, mar de lêste trije jier wie net de moaiste tiid. Ik preau ôfgeunst, ik wie te populêr by it publyk en de parse."