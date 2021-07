Boargemaster trapet op de rem: "Fiskerijdagen allinne lyts feest foar Harnzers"

Boargemaster Sjerps fynt it 'ontzettend mooi' dat Harns dochs in lytse foarm fan de Fiskerijdagen hâlde kin. "Maar we zitten nog steeds in coronamaatregelen en kunnen het feest niet vieren zoals we graag zouden willen en zoals we gewend zijn."

Lytse foarm op ôfsletten lokaasje

Konkreet betsjut it dat net eltsenien ûntfongen wurde kin by de Nieuwe Willemshaven. "Normaal gesproken is iedereen welkom en is het dagen lang feest in de binnenstad. Maar dat kan niet: we hebben nog steeds te maken met 1,5 meter afstand en toegangseisen. Daarom hebben we een kleine vorm van Visserijdagen, die bedoeld is voor de Harlinger bevolking op een afgeschermde locatie aan de haven."

De bedoeling is dat de Harnzer befolking mei in tagongssysteem nei binnen kin. "Ik hoop dat het een ontzettend mooi feest wordt. Harlingen is het gewend om veel evenementen te organiseren en gasten te ontvangen, maar dat kan dit jaar helaas niet. We kunnen niet de aantallen bezoekers ontvangen die we normaal gewend zijn. Zouden die wel komen, dan hebben we een probleem met de coronamaatregelen. Dan zouden we in moeten grijpen."

Hoareka iepen, mar gjin aktiviteiten

De hoareka is wol iepen mei de Fiskerijdagen, mar sil gjin aktiviteiten organisearje. Sjerps: "We kunnen niet instaan voor de gezondheid van gasten bij losse feesten van de horeca in de binnenstad."

Op de mooglikheid dat der wer mear coronamaatregels loslitten wurde yn de rin fan de simmer, wol de boargemaster noch net al te bot foarútrinne. "De risico's zijn nog niet weg en we moeten op enig moment een knoop doorhakken over hoe het georganiseerd wordt. Je moet wel beveiliging en evenementen georganiseerd krijgen, dat kan niet één dag van tevoren."