Twadde ronde Wimbledon einstasjon foar Sander Arends

Hoewol't Arends en Middelkoop de earste game wûnen, spile it duo gjin goede earste set. Harren tsjinstanners, yn 2017 noch winners fan Wimbledon, drukten fuortendaliks it gaspedaal yn.

De Nederlanners slaggen der mar fiif kear yn om in punt te pakken yn de opslachgames fan Melo en Kubot. De set gie dan ek ienfâldich mei 2-6 nei Melo en Kubot.

Yn de twadde set kaam it Nederlânske duo wol better yn de wedstriid, mar ta brekpunten yn de servicegames fan Kubot en Melo kaam it net. In break op 3-3 wie úteinlik genôch foar dat duo om de set binnen te heljen: 4-6.