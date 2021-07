Noorderbreedte slachtoffer fan hackoanfal op e-mailsysteem

De berjochten waarden fuortendaalks werkend as falsk. Noorderbreedte hat yntusken maatregels naam om de digitale befeiliging te ferbetterjen.

Fan de goed 3.000 accounts by Noorderbreedte die bliken dat der sa'n 200 net genôch taret wiene op in hackoanfal. Dizze accounts binne ekstra befeilige, lyk as de eksterne tagong fan meiwurkers ta bygelyks e-mail en yntranet. By Noorderbreedte wurkje goed 2.500 meiwurkers en 1.500 frijwilligers.

Undersyk opset

Noorderbreedte heart by Zorgpartners Friesland (ZPF) en krijt stipe fan it sikehûs MCL op it mêd fan ICT. Mei-inoar is der in ûndersyk opset om út te sykjen wat de oarsaak, skea en nedige befeiliging binne.

Neffens Noorderbreedte hawwe oare partners binnen Zorgpartners Friesland, lyk as de sikehuzen, gjin risiko rûn. Dy hawwe in eigen ICT-omjouwing.

"Gjin útsûndering"

Bestjoerder Martin Kirchnet hat oanjûn it ynsidint troch te jaan by de Autoriteit Persoonsgegevens en oanjefte te dwaan by de plysje. Hy fynt it spitich dat it bart is. "We zijn helaas geen uitzondering. Het gebeurt steeds vaker dat zorgorganisaties slachtoffer worden van cybercriminelen."