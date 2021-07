Twadde Keamer op besite by Thialf: "Meer dan een geldslurpende sporthal"

Twadde Keamerlid Attje Kuiken (PvdA), dy't lang lyn yn Fryslân wenne, seit dat sy it wichtich fynt dat in ynstitút as Thialf oerein bliuwt en net ferdwynt. "Dat soe skande wêze. Yn it sportdebat hawwe wy ek sein: watfoar kabinet der ek komt, dit moat regele wurde."

Topsport

It oplieden fan topsporters is ek yn it belang fan it hiele lân, sa stelt Kuiken. "Sy helje aanst olympyske medaljes op, dan binne wy wer grutsk. Dus litte wy it regelje. Ik bin gjin minister, mar neffens my binne der wol mear partijen dy't dit belangryk fine."