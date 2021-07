Dit is wat EuroParcs yn Hylpen wol: in fakânsjepark, bûlevaar en paviljoen

Neffens wurdfierder Frank Bijl fan EuroParcs is it net de bedoeling dat it in 'doarp wurdt dat los stiet fan de omjouwing.' Bijl: "We willen juist een vakantiepark dat geïntegreerd is in de lokale gemeenschap. Dus die willen we betrekken."

Yn febrewaris waard bekend dat it fakânsjebedriuw de eigener wurde soe fan Badpaviljoen Hindeloopen en Camping Schuilenburg.