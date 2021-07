GGD hopet mei it each op firusfarianten dat Friezen har testen bliuwe

It oantal testen yn Fryslân is ôfnaam fan 4.032 nei 3.915. Neffens de GGD binne der noch mar fjouwer klusters yn de provinsje, fan tusken de 3 oant 8 besmettingen. De measte nije besmettingen wiene yn de groep jongelju tusken de 18 en de 30 jier.

Firusfarianten út it bûtenlân

Foar de goeie sifers oer stiet de noed oer de nije firusfarianten yn it bûtenlân. Wa't weromkomt út in oranje gebiet moast tsien dagen yn karantêne, mar dit advys is ferfallen foar wa't binnen Europa reizget en in negative test, faksinaasjebewiis of bewiis corona hat. Sûnt 1 july bestiet dêrfoar it Digitaal Corona Certificaat. Minsken kinne har fergees teste litte fia testenvoorjereis.nl.

Deltafariant yn Fryslân

Minsken dy't faksinearre binne, moatte der bewust fan wêze dat sy it firus wol meinimme kinne, sa seit de GGD mei klam.

Margreet de Graaf fan GGD Fryslân giet der fanút dat de Deltafariant (earder bekend as de Yndiase fariant) fan it coronafirus al yn Fryslân is: "It is krekt ûnkrûd, de sterkste fariant sil it winne. Je sille minder gewoane corona sjen en mear fan dizze nije farianten."