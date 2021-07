Hoareka hat grut tekoart oan personiel

By De Pleats yn Burgum is ek in tekoart. "We sykje twa selsstannich wurkjende koks en we ha noch wol plak foar in learling. Je moatte kreatyf neitinke, we binne fleksibel yn wat minsken wolle. Troch corona is de krapte slimmer wurden", seit Eelke Duursma.

30 prosint hat oar wurk

Ek Melle Bakker fan it hoarekabûn sjocht dat der krapte is. "De hoareka ha oardel jier stilstien en sa'n 30 prosint fan de meiwurkers is útstreamd nei oare sektoaren of ha oar wurk fûn en dy komme net werom. En de hoareka is in groeisektor, dus der binne noch mear minsken nedich."

Om it tekoart op te lossen hat de provinsje in notysje gastfrij Fryslân makke mei plannen foar takomstbestindige banen.