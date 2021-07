Sander de Rouwe ferlit Deputearre Steaten en wurdt boargemaster fan Kampen

Tongersdei waard bekend dat De Rouwe de nije boargemaster fan gemeente Kampen wurdt, en dêrmei Bort Koelewijn opfolget. De ried socht in 'enerzjike en ûndernimmende bestjoerder', en seit dat se dat yn De Rouwe sjogge. De gemeenteried ferwachtet dat De Rouwe yn oktober beëdige wurdt. De Rouwe seit dat er wiis is mei de foardracht: "It is hiel bysûnder. Ik seach al dat der in protte kandidaten wiene, dus it wie juster echt in befrijend telefoantsje."

Fan Boalsert nei Kampen

De Rouwe komt fan Boalsert en wennet dêr ek. Hy seit dat it dreech wurde sil om de stêd te ferlitten, mar leit ek út wat him lûkt om nei Kampen te gean. "Benammen de minsken, it is in hiele moaie mienskip. It is in Hânzestêd, dus it hat histoarje út it ferline, sa't we dat ek kenne mei de Fryske stêden. Mar it hat ek in moaie takomst, mei groei, nije minsken en in protte ûndernimmerssin en in protte ferieningen."