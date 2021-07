Avine Fokkens reagearret: "Vlugge trein naar Duitsland is visie voor langere termijn"

Bestjoerders dy't lobbye foar de Lelyline, en ek Fokkens sels, hawwe de ôfrûne moannen geregeld 'de flugge trein nei Dútslân' brûkt as wichtich argumint foar de Lelyline. It Dútske regear sjocht hjir lykwols net folle yn.

Dútslân is op dit stuit dwaande om de spoarferbining Hamburg-Nederlân fia Osnabrück te ferbetterjen. It trasee Grins-Oldenburg is neffens Ferlemann allinnich geskikt foar 'Nahverkehr' oftewol regionale treinen.

Fokkens sjocht neat yn de ferbining fia Osnabrück. "Dat is enorm om. Wij houden vast aan de verbinding Groningen - Bremen - Hamburg. Hat kan zo zijn dat er nu niet genoeg reizigers voor zijn, maar dat kan in de toekomst veranderen. Wij richten ons eerst op het realiseren van de Lelylijn zelf in Nederland. De sneltrein naar Duitsland is een bijkomend voordeel voor de langere termijn. Laten we eerst maar eens kijken of de lijn wordt opgenomen in het regeerakkoord."