Ljouwerter tennisser Sander Arends troch nei twadde ronde op Wimbledon

Yn de earste set kamen Melzer en Begemann rap in break foar, mar Arends en Middelkoop wiene op tiid by de les. Se kamen wer gelyk en op 6-6 moast in tiebreak de beslissing bringe. Dêryn wiene de Nederlanners mei 7-2 de baas.

Yn de twadde set wiene it Arends en Middelkoop dy't op 2-2 as earste in break forsearren, mar dy foarsprong wiene se in game letter alwer kwyt. Op 4-5 soarge in minne opslachgame derfoar dat de set nei it Dútsk-Eastenrykse duo gie.

Foarsprong

In tredde set moast de beslissing bringe. Fan teloarstelling wie gjin sprake by Arends en syn maat. Yn gjin tiid pakten se in 4-0 foarsprong. De oerwinning kaam dêrnei net mear yn gefaar.