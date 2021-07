SC Hearrenfean sil oefenje tsjin it Israelyske Maccabi Tel Aviv

SC Hearrenfean hat it oefenprogramma sa goed as rûn: sa spilet de klup yn de tarieding op it nije seizoen ûnder oaren tsjin it Israelyske Maccabi Tel Aviv en TOP Oss. Earder hie de klup al bekend makke dat der oefene wurde sil tsjin Jong FC Utrecht, it Belgyske KV Kortrijk, FC Groningen en PEC Zwolle.