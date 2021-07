Cambuur begjint op Amelanner strân oan nij seizoen: “Dit is moai jong!”

Tongersdeitemoarn stiet der in aktiviteit op it strân op it programma. De spilers en in part fan de technyske stêf giet yn twa groepen blokarten en raften. Trainer Henk de Jong giet net it wetter op, mar it blokarten slaat er net oer. "Dit is geweldich! Dit giet sa hurd. Sjochst ek allegear laitsjende koppen. Machtich dit!" Nettsjinsteande dat de Drachtster krekt wat âlder is as syn spilers, is er noch like fanatyk. "Ik probearje se wol yn te heljen, want guon ha gjin ferstân fan de wyn. Dy komme út it westen", laket er.

By de groep fan De Jong sit ek Michael Breij. Dy genietet der ek fan. "In het begin was het even wennen, maar het was heel leuk. Ik ging kneiterhard en slippen enzo. Waanzinnig!" De bedoeling fan de aktiviteiten is om de groep tichter byinoar te bringen. Neffens Breij slagget dat: "Dit is goed voor de teambuilding."