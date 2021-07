Bern fan 12 jier ôf kinne op Amelân en Skylge earste prik krije

Sadwaande ferrint de faksinaasje foar dizze leeftiidskategory no oars as by de folwoeksenen. "De jongeren fine it ek spannend", seit Vonk. "Der binne ek oare jongeren by. Nei mekoar ta kinne sy oan de iene kant hiel stoer wêze, oan de oare kant ek in bytsje bang wêze. Dat freget in oare oanpak."

De bern, en de âlden, dy't noch witte oft se faksinearre wurde wolle, kinne ek noch de kar meitsje om de prik te heljen op it fêstelân.

Toeristen kinne lykwols net delkomme foar in faksinaasje. "Toeristen dy't hjir komme of bern dy't net op it eilân wenje, meie wy absolút net faksinearje."