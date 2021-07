Fryslân hat no ek betinking slavernijferline: Free Heri Heri

Yn it Stedhâlderlik Hôf hinget in skilderij dat ferwiist nei de slavernij: Fjouwer Nassau's en in anonime jongen binne der te sjen. Hjoed, mei Free Heri Heri, spilet dizze jonge de haadrol.

"Dat is een anonieme jongen, die dienst doet aan de Nassau's. Hij is een accessoire, als het ware." Mar hjoed feroaret dat. "We geven hem vandaag een naam. Hij is ook het begin en slotstuk van ons programma."

'Nooit te laat'

Ek kinne minsken hjoed by plakken yn Ljouwert del dy't in wichtige rol spile ha yn it slavernijferline fan Fryslân. "Op elke locatie vindt een korte performance plaats", seit Andoh. Se tinkt net dat Ljouwerters witte wat yn de stêd op it mêd fan slavernij bart is. "Tot voor kort wist ik zelf amper wat er hier plaats heeft gevonden. Maar het is nooit te laat om te leren."