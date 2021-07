Fan Barcelona en Oranje nei Fryslân: Ruud Hesp nije keeperstrainer SC Hearrenfean

Nei syn karriêre as doelman wie Hesp ek keeperstrainer by Roda JC, Oranje, FC Groningen en PSV. Hesp tekenet in kontrakt foar ien seizoen yn it Abe Lenstra stadion.

Mei Barcelona waard Hesp twa kear kampioen fan Spanje en wûn er ien kear de beker. Fierder keepte er ek foar Haarlem, Fortuna Sittard en Roda JC. Yn totaal hat er hast 500 wedstriden yn it proffuotbal keept. Dêrnjonken siet er by de seleksje fan it Nederlânsk alvetal op it EK fan 1996 en it WK fan 1998.

WK-finale mei Oranje

Hy beëinige syn aktive karriêre yn 2002. Dêrnei waard er keeperstrainer. Mei PSV waard er de ôfrûne jierren trije kear kampioen. Hesp wie ek de keeperstrainer by Oranje fan 2006 oant 2012. Yn 2010 helle er mei Oranje de WK-finale.

De keeperstrainer is de broer fan Danny Hesp, dy't fan 1990 oant en mei 1992 foar Sportklup Hearrenfean spile. Hy kaam ta 38 wedstriden yn it pompeblêdeshirt.