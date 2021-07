Omrop TIP: portret fan Diet Huber yn Weromrop.tv

Diet Huber wenne it grutste part fan har libben bûten Fryslân. Nei't se tsien jier (mei man en dochter) yn Noard-Sweden wenne, kaam se yn Amsterdam te wenjen. Yn har flat dêr fertelt se yn dit portret oer har libben, wurk en taal.

"As bern wie ik al fassinearre troch lûden, hoe't dingen klinke. Ik hie in Hollânske papa en in Fryske mem. Mem wie gek op gedichten en der waard thús in protte lêzen."

Maanapen

Nei de oarloch gie Diet Huber nei de Kunstnijverheidsschool (no Rietveld Academie) yn Amsterdam. Se skreau al ferhalen doe't Fedde Schurer, haadredakteur fan de Friese Koerier har frege om foar him te wurkjen.

"Fedde koe hiel goed laitsje. We hienen altyd ferskriklike wille. Dat is foar my in grut punt, dat minsken laitsje kinne. Hy like sa earnstich, sa mei dy swarte hoed. Ik wie wat benaud foar him, sa'n belangryk man. Doe begûn er oer 'Maanapen', út wurk fan my en sei: 'dy ha ik altyd al graach moetsje wollen. Witst wat ik tocht doe't ik foar dy rjochter stie (mei Kneppelfreed, red.), maanaap, dy man liket op in maanaap.' Doe moast ik sa laitsje."